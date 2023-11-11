Вышел Google Chrome 119. Вы не узнаете свой браузер 😍

Олег

Chrome


Компания Google начала распространять обновление Chrome 119 с новым дизайном интерфейса. Об этом пишет 9to5Google.

Редизайн Google Chrome в стиле Material You был представлен в сентябре и стал доступен ограниченному количеству пользователей в тестовом режиме. Теперь же попробовать его может любой желающий — версия 119 для macOS и Windows уже распространяется во всем мире.

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Chrome

Chrome

Chrome

Material You серьезно изменил внешний вид браузера. Вкладки стали ниже и теперь подсвечиваются цветными овалами, а иконки перерисованы в контурном стиле для улучшения читаемости. Кроме того, в «трехточечном» меню появились иконки возле каждого пункта, что облегчает быстрый поиск нужного раздела.

Chrome

Chrome

Изменилась и форма адресной строки. Она стала более округлой по краям, а кнопки «Назад», «Вперед» и «Обновить» пожирнели. В целом дизайн браузера теперь очень напоминает внешний вид Android 13 / 14 и выглядит очень свежо и симпатично. Установить Chrome 119 можно в настройках браузера, в разделе «О Google Chrome». 

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Комментарии

tellurian
+4756
tellurian
Как вернуть как было? Мне не понравилось.
Сегодня в 09:23
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Ckor_30
+650
Ckor_30
Удалил не пользуюсь им очень давно лиса вполне устраивает.
Сегодня в 10:29
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