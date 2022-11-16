Android DuckDuckGo

Вышел инструмент для защиты Android-смартфонов от слежки в приложениях

Фархад

DuckDuckGo

Разработчики браузера DuckDuckGo запустили новый инструмент для владельцев Android-устройств, который обеспечивает защиту от слежки и сбора данных различными приложениями. Эта фича идентична функции прозрачности отслеживания на iPhone.

Компания отмечает, что тестирования длилось почти год, и теперь нововведение доступно всем владельцам Android-устройств в рамках публичного бета-тестирования.

DuckDuckGo1

Функция App Tracking Protection блокирует сторонние трекеры в приложениях, даже если они не используются. Инструмент определяет, когда приложения собираются отправить данные биржам по сбору информации из общедоступного чёрного списка DuckDuckGo, а затем блокирует большинство этих запросов. Стоит отметить, что все эти операции происходят на устройстве пользователя без отправки данных на сервера DuckDuckGo.

Кроме того, браузер предлагает получить «отчёт об активности» с перечнем всех приложений, которые пытаются вас отслеживать.

DuckDuckGo4

Новая функция доступна в версии DuckDuckGo 5.143.1 для Android. Чтобы её активировать, нужно зайти в «Настройки» > «Защита от отслеживания приложений».

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Источник:
DuckDuckGo
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