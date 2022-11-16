Показан карманный ПК с поддержкой 8К-видео и функциями планшета

Гибридное устройство работает без внешнего монитора с подключением клавиатуры и мыши.Интересное решение было представлено на платформе Kickstarter разработчиками из Higole. Устройство, получившее название Gole 1 R, представляет собой гибрид мини-ПК и планшета. Гаджет получил сенсорный дисплей на 5,5 дюймов и работает на мощном процессоре Rockchip RK3588, поддерживая операционные системы Android 12, Linux или Ubuntu. Для полноценной работы необязательно иметь монитор, а вот подключить внешнюю клавиатуру и мышь для более комфортной работы все же придется, если вы занимаетесь программированием.По заявлению разработчиков, Gole 1 R способен декодировать видео в разрешение до 8K, однако, передать его можно только через порт HDMI 2.1. Также имеется 3,5-мм аудиоразъем, устройство чтения карт MicroSD, 4 порта USB-A и порт USB-C. Беспроводную связь обеспечит Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.Устройство оценили на Kickstarter в 353 доллара или ~21 тысяча рублей. Если кампания по сбору средств достигнет назначенной цели, устройства начнут рассылаться владельцам в декабре 2023 года. На данный момент Gole 1 R не собрал нужную сумму.