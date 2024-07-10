Вышла новая бета-версия прошивки для AirPods Pro 2

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Компания Apple выпустила вторую бета-версию ПО для флагманских наушников AirPods Pro 2. Обновление доступно как для версий Lightning, так и с USB-C.Новая сборка под номером 7A5244b доступна разработчикам. Она включает в себя ряд новых функций, анонсированных вместе с iOS 18 на конференции WWDC в июне. Например, можно с помощью движений головы управлять Siri или отвечать на звонки.Кроме того, Apple добавила в AirPods Pro функцию изоляции голоса, чтобы уменьшить громкие фоновые звуки, а собеседник вас лучше слышал. Ещё появилась новая функция «Персонализированный пространственный звук», специально предназначенная для игр, но в сами игры его должны включать разработчики.Для установки новой прошивки требуется iPhone под управлением iOS 18. Ожидается, что общедоступный релиз ПО для AirPods состоится осенью.