Развеян миф о популярности iPhone

Артем
ыкегнкншыенлш.png

Считается, что Apple перетягивает владельцев Android-смартфонов на свою сторону, чем повышает свои продажи. Исследование компании Bernstein Research доказали — «зеленым роботам» не нужны «яблоки».

Согласно отчетам исследования, колебание рынка между Apple и Android практически незаметны. Основная масса владельцев iPhone просто покупают новые гаджеты на смену старым. Это повышает объем продаж и, соответственно, фиксируется в годовых оборотных отчетах. А доля перехода пользователей непосредственно с Android на iOS — ничтожна мала. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Иллюзия увеличения доли рынка особенно заметна в Китае, где пользователи готовы обновлять свои гаджеты ради новых функций чаще, чем в других странах. Так по мнению аналитиков Bernstein Research снижение доходов Apple в Поднебесной — всего лишь закономерность, связанная с низким темпом обновления существующей клиентской базы. А массовый переход с конкурентной платформы тут роли не играет.

Согласно прогнозам, в 2025 финансовом году рост продаж новых iPhone взлетит, поскольку существующая пользовательская база Apple устарела, и пользователи с большей вероятностью перейдут на последнюю версию iPhone. Сюда приплюсуем анонс ИИ-функций Apple Intelligence, что вызывает дополнительный интерес у пользователей Китая. В совокупности это приведет к более высоким темпам обновления и увеличению продаж.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Futubull
Cсылки по теме:
Вышел первый эмулятор Windows для iOS
Обзор iPad Pro 2024: тупо лучший!
Apple возродит самый прикольный аксессуар для колонки Beats Pill

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5221
Mers
Насчитаю примерно 8 человек из своего окружения, кто купили iPhone после Android и на него больше не вернуться🤷🏻‍♂️.
час назад в 19:37
#
Mers
+5221
Mers Mers
*тся
час назад в 19:38
#
Anatoly076
+240
Anatoly076
Действительно, причем речь ведь идет не только о последних версиях а вообще о пользователях. Лет 10 назад впервые услышал байку про эти вот переходы и так косвенно заметил, что часто люди перешли с какого либо старенького андроид на старенький айфон — так как чаще всего даже одногодки от андроид в тыкву превращаются быстрее! Но новые покупают например на андроид. 🤖 Вот не встречал ни одного пользователя, который бы купил последний Самсунг и тут бац «МОЛНИЯ»! Нужен айфон! 🤣🤣🤣. Разве что заранее сомневающийся человек.
* молодежь часто обносят Авито для первого смартфона (я имею ввиду до 20 лет). А это новые пользователи на старых устройствах. Сам так продал 4 устройства.

В обратную сторону, встречал только при жестких требованиях по функциям. Например, отсутствие софта и т.д.
53 минуты назад
#
+190
antonchik55
Да где иллюзия и где преувеличены?
Я работаю в магазине по продаже айфонов. В неделю стабильно от 1 до 5 человек покупают iPhone, перенося данные с андроидов. Реальную статистику узнавайте, а не «инфляция 8%»
24 минуты назад
#
+606
Михаил antonchik55
Тоже самое тебе могут сказать те кто продает андройды)
11 минут назад
#