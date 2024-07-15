Развеян миф о популярности iPhone

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Считается, что Apple перетягивает владельцев Android-смартфонов на свою сторону, чем повышает свои продажи. Исследование компании Bernstein Research доказали — «зеленым роботам» не нужны «яблоки».Согласно отчетам исследования, колебание рынка между Apple и Android практически незаметны. Основная масса владельцев iPhone просто покупают новые гаджеты на смену старым. Это повышает объем продаж и, соответственно, фиксируется в годовых оборотных отчетах. А доля перехода пользователей непосредственно с Android на iOS — ничтожна мала.Иллюзия увеличения доли рынка особенно заметна в Китае, где пользователи готовы обновлять свои гаджеты ради новых функций чаще, чем в других странах. Так по мнению аналитиков Bernstein Research снижение доходов Apple в Поднебесной — всего лишь закономерность, связанная с низким темпом обновления существующей клиентской базы. А массовый переход с конкурентной платформы тут роли не играет.Согласно прогнозам, в 2025 финансовом году рост продаж новых iPhone взлетит, поскольку существующая пользовательская база Apple устарела, и пользователи с большей вероятностью перейдут на последнюю версию iPhone. Сюда приплюсуем анонс ИИ-функций Apple Intelligence, что вызывает дополнительный интерес у пользователей Китая. В совокупности это приведет к более высоким темпам обновления и увеличению продаж.