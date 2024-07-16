Вышли четвёртые бета-версии iOS 17.6 и macOS Sonoma 14.6

Фархад
17.6

Сегодня, 16 июля, компания Apple выпустила четвёртые тестовые сборки iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, visionOS 1.3 и macOS Sonoma 14.6 для разработчиков.

Никаких серьёзных нововведений в этих обновлениях нет. Основное внимание в этом цикле прошивок сосредоточенно на устранении багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих версиях ПО. Сейчас Apple активно готовится к релизу масштабных обновлений iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia, поэтому все последующие обновления iOS 17 и macOS Sonoma будут незначительными.

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Ожидается, что релиз общедоступных версий iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, visionOS 1.3 и macOS Sonoma 14.6 состоится в конце июля.
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Комментарии

tellurian
+1550
tellurian
Скорее бы релиз уже. Ничего нового особо и столько лет
2 часа назад в 21:31
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