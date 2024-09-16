Вышли iOS 17.7 и iPadOS 17.7

Олег

iOS 17


Вместе с большими апдейтами iOS 18 и iPadOS 18 компания Apple выпустила два небольших обновления для 17-й версии своих ОС. Их можно установить, минуя большие версии.

Речь идет об iOS 17.7 и iPadOS 17.7. Обновления появились в «Настройках» одновременно с iOS 18 и их можно опционально установить, не скачивая 18-ю версию. Apple оказалась немногословна в описании проходного апдейта: сообщается лишь, что он улучшает быстродействие и безопасность системы, и больше никаких подробностей. Возможно, для жителей ЕС апдейт iPadOS 17.7 отключает ограничения, о чем ранее заявляла сама Apple.

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iOS 17

Что касается iOS 18, то вот здесь мы собрали всё самое главное об этом апдейте, а по этой ссылке есть алгоритм обновления для жителей России. Обзоры iOS 18 и iPadOS 18 тоже у нас выходили. 

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Cсылки по теме:
Как правильно обновиться на iOS 18 в России. Это важно знать каждому
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Комментарии

tellurian
+1829
tellurian
Вот на ней и остановимся до конца года! На смартфоне и планшете. 18 раньше 18.3 — 18.5 ставить не буду
Вчера в 20:58
#
samOsebe
+576
samOsebe
Ой нет, спасибо. Стоит 17.6.1 второй редакции и я не нарадуюсь на поведение своей 13-й прошки. Никаких обнов надолго.
Вчера в 21:52
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0
_ _ samOsebe
А как понять первая редакция или вторая?
Вчера в 21:58
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