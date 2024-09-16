Вышли обновления для tvOS и HomePod 18, а также visionOS 2

Эти системы также получили апдейты, которые уже можно загрузить по воздуху.
Сегодня, 16 сентября, наравне с iOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia, обновились другие системы Apple.
В tvOS 18 добавили определение актеров в кадре в Apple TV+, функция Enhanced Dialog повышает четкости голоса в фильмах и сериалах. Также добавили совместимость с проекторами с соотношением сторон 21:9.
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В visionOS 2 повысили производительность и улучшили существующие приложения.
HomePod теперь может выбрать Home Hub, вместо автоматического выбора Home Kit, появилась функция Share Play для совместного управления треками из Apple Music.