Вышли обновления для tvOS и HomePod 18, а также visionOS 2

Артем
ыкегныкеыкеорыеро.png

Эти системы также получили апдейты, которые уже можно загрузить по воздуху.

Сегодня, 16 сентября, наравне с iOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia, обновились другие системы Apple.

В tvOS 18 добавили определение актеров в кадре в Apple TV+, функция Enhanced Dialog повышает четкости голоса в фильмах и сериалах. Также добавили совместимость с проекторами с соотношением сторон 21:9.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В visionOS 2 повысили производительность и улучшили существующие приложения. 

HomePod теперь может выбрать Home Hub, вместо автоматического выбора Home Kit, появилась функция Share Play для совместного управления треками из Apple Music.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
🎉 Вышла iOS 18 для всех пользователей. Что нового и кто сможет установить?
Вышла watchOS 11 для всех пользователей
Вышла macOS 15 Sequoia для всех желающих

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также