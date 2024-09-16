Вышла watchOS 11 для всех пользователей

Прошивка уже доступна для скачивания.
Apple представила долгожданное обновление для своих умных часов. Поддержка новой прошивки заявлена в следующих моделях:
- Apple Watch SE 2;
- Apple Watch Series 6;
- Apple Watch Series 7;
- Apple Watch Series 8;
- Apple Watch Series 9;
- Apple Watch Series 10;
- Apple Watch Ultra;
- Apple Watch Ultra 2.
Главными нововведениями стала функция измерения тренировочной нагрузки, новое приложение Vitals для отслеживания общего состояния здоровья, новые виджеты и многое другое.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым