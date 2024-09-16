Вышла watchOS 11 для всех пользователей

Артем
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Прошивка уже доступна для скачивания.

Apple представила долгожданное обновление для своих умных часов. Поддержка новой прошивки заявлена в следующих моделях: 

  • Apple Watch SE 2;
  • Apple Watch Series 6;
  • Apple Watch Series 7;
  • Apple Watch Series 8;
  • Apple Watch Series 9;
  • Apple Watch Series 10;
  • Apple Watch Ultra;
  • Apple Watch Ultra 2.

Главными нововведениями стала функция измерения тренировочной нагрузки, новое приложение Vitals для отслеживания общего состояния здоровья, новые виджеты и многое другое.

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Источник:
Macrumors
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