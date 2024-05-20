Вышли обновления iOS 17.5.1 и iPadOS 17.5.1

Александр
Компания Apple выпустила небольшой апдейт операционных систем iOS и iPadOS. В версии 17.5.1 не содержится ничего нового, лишь побеждены некоторые баги.



Судя по описанию апдейта, патч, повышающий iOS и iPadOS до версии 17.5.1, содержит багфикс, устраняет проблему, из-за которой в приложении «Фото» могли появиться удалённые фотографии и видеозаписи. Этот баг появился у некоторых пользователей после установки iOS 17.5 и iPadOS 17.5 — они стали видеть фото и видео, удалённые начиная с 2010 года, что ожидаемо вызвало опасения (поскольку непонятно, зачем Apple так долго хранит пользовательские файлы в своём облачном сервисе). По всей видимости, произошёл сбой базы данных, а обновления iOS 17.5.1 и iPadOS 17.5.1 устраняют его.
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Комментарии

samOsebe
+558
samOsebe
спрятали свои огрехи)
час назад в 22:36
#
Bor™
+619
Bor™
(поскольку непонятно, зачем Apple так долго хранит пользовательские файлы в своём облачном сервисе).. потому что она собирает совершенно всё обо всех и хранит ВСЕГДА как и гугла и все остальные, даже если вы это запретили и удалил.
33 минуты назад
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