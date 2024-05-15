В сеть слили все новинки Apple до 2027 года

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Планы купертиновцев представили в виде дорожной карты. Изображение опубликовал инсайдер Revegnus1 на своей страничке в X (Twitter).Если верить утечке, уже в следующем году Apple представит iPhone SE4. Также в списке числится новый смартфон с 12 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой на 48 МП и такой же фронталкой с оптической стабилизацией.В 2026 году ожидается складной смартфон. Диагональ внутреннего дисплея составит 8 дюймов, внешний — 6 дюймов. В тот же период обещают представить VR-гарнитуру и MacBook с OLED-дисплеем, а также 8,4- и 10,9-дюймовые iPad Air и mini с аналогичными дисплеями.На 2027 год в утечке числятся AR-гарнитуры с экранами RGB micro-OLED (или micro-LED) и складной 20-дюймовый iPad.Автор отмечает странным, что никто, кроме газеты Taiwan Economic Daily, не обратил внимания на документ, поэтому данную информацию нельзя считать на 100% правдивой.