Яндекс.Кью

«Яндекс.Кью» — сервис, где можно получить экспертный ответ на вопрос — выпустил мобильное приложение. С его помощью профессионалы в разных областях могут делиться своими знаниями, а читатели — получать достоверную информацию. Приложение доступно для устройств на iOS и Android.

В мобильном Кью есть все те же возможности, что и в веб-версии сервиса. Приложение позволяет задавать вопросы, отвечать на них и комментировать. Эксперты в разных областях могут объединяться в сообщества и устанавливать требования к качеству ответов. На сервисе уже есть такие сообщества, как «Маркетинг», «Искусство и культура», «Бизнес и менеджмент», «Недвижимость» или «Биология». Чтобы пользователи получали достоверные сведения, участники сообществ проверяют ответы друг друга. Вердикты экспертов видны всем пользователям приложения.

Яндекс.Кью

«Яндекс.Кью» объединяет профессионалов, которые делятся знаниями и опытом в формате ответов на вопросы. В Кью можно получать ответы экспертов о науке, медицине, экономике, образовании, искусстве и других сферах. Ежедневная аудитория сервиса — 2,5 миллиона человек.


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