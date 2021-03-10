





«Яндекс.Почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». Появились зум презентации, режим докладчика и возможность добавлять аватарки.С помощью мобильного «Телемоста» можно подключиться к встрече откуда угодно, например из машины или кафе. В режиме докладчика говорящего будет отлично видно и на смартфоне — он показывается крупнее остальных. Чтобы понять, кто ещё присутствует на встрече, можно пролистать список участников. Если нужно что-то рассмотреть, достаточно повернуть телефон, чтобы он был в горизонтальном положении — картинка тоже повернётся. На Android-смартфоне можно ещё и приблизить изображение пальцами.Обновлённый «Телемост» позволяет быстро сменить имя и аватарку (такая же возможность появилась и на десктопе). Пользователи могут выбирать камеру: основную или фронтальную. Например, чтобы показать, как идёт ремонт в новом офисе, удобнее включить основную.Приложение «Телемост» доступно для смартфонов на iOS и Android. В ближайшее время новые функции появятся и в мобильных приложениях «Диска» и «Почты», где тоже есть «Телемост».«Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы, между которыми легко переключаться. В него входят «Телемост», «Почта», «Диск», «Календарь» и «Заметки». С их помощью можно вести переписку, планировать своё время, работать с документами и проводить видеовстречи.