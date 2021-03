«Яндекс.Музыка»: возможность скачивать треки на телефон, прослушивание музыки в высоком качестве и без рекламы

«КиноПоиск»: просмотр фильмов и сериалов онлайн без рекламы, скидки и баллы кешбэка на покупку и аренду фильмов

«Яндекс.Диск»: 10 ГБ в подарок, скидка 30% на покупку дополнительного места

«Яндекс.Такси»: кешбэк 10% баллами за поездки по тарифам по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima, можно тратить баллы на поездки по любым тарифам, в том числе на доставку

«Яндекс.Маркет»: бесплатная доставка заказов от 699 рублей, можно тратить баллы кешбэка в разделе «Покупки»

«Яндекс.Заправки»: можно тратить баллы кешбэка на при покупке топлива на сумму более 1500 р.

«Яндекс.Афиша»: можно тратить баллы кешбэка на билеты в кино и на мероприятия

«Мобильный Художественный Театр»: бесплатный спектакль каждый месяц

«Плюс Мульти» — 299 р. в месяц (то же самое, что «Плюс», но на четырёх пользователей)

«Плюс с more.tv» — 399 р. в месяц (то же самое, что «Плюс», но ещё и с доступом к фильмам и сериалам на more.tv)

«Плюс Мульти с more.tv» — 499 р. в месяц (то же самое, что «Плюс», но для четырёх пользователей и с доступом к фильмам и сериалам на more.tv)

«Плюс Мульти с Амедиатекой» — 649 р. в месяц (то же самое, что «Плюс», но для четырёх пользователей и с доступом к фильмам и сериалам на more.tv и «Амедиатеке»)

Музыкальные сервисы «Музыка ВКонтакте» и Boom: бесплатно, без ограничений по времени прослушивания и без прерывания рекламой

Сервис «Еда ВКонтакте»: скидка 10% на 10 заказов в месяц в любых сервисах

Макдоналдс: один раз в день двойной чизбургер за 99 р. (кроме аэропортов)

Сервис проката «Самокат»: скидка 7% (не более чем на 10 заказов в день)

Сервис «Такси ВКонтакте»: скидка 10% на все поездки (или дополнительные 3%, если скидка уже больше 10%)

Облачный сервис «Облако Mail.ru»: + 16 ГБ для хранения фотографий, видео и документов

«Капсула» с голосовым помощником «Марусей»: скидка 7% на покупку

Okko: доступ к фильмам и сериалам (до 21.03.2021)

Okko: 25 000 фильмов и сериалов по подписке «Лайт» и скидка 15% на покупку новинок

Музыкальный сервис «СберЗвук»: 40 миллионов треков без рекламы

Сервис доставки еды Delivery Club: скидка 10% на 10 заказов в месяц

Сервис доставки продуктов питания «СберМаркет»: бесплатная доставка

Сервис такси «Ситимобил»: скидка 10% на все поездки (или дополнительные 3%, если скидка уже больше 10%)

Сотовый оператор «СберМобайл» скидка 15% на абонентскую плату, красивый и 1 ГБ интернет-трафика в Европе

Облачное хранилище «СберДиск»: 30 ГБ для хранения файлов, скидка 20% на расширение диска

Сервис проката «Самокат»: скидка 15% на первый заказ, скидка 7% на все последующие заказы

Онлайн-аптека «Сбер еАптека»: бесплатная доставка заказов стоимостью от 500 р.

0 р. за обслуживание карты Tinkoff Black и оповещения о транзакция

Бесплатная мобильная связь: 600 минут в месяц для звонков по России от «Тинькофф Мобайла»

Любая страховка с кэшбэком 7%: в путешествии, для авто и другие полисы «Тинькофф Страхования»

Бонусы за путешествия: до 10% кэшбэка за отели, до 7% за авиабилеты, возврат и обмен без комиссии

Больше дохода от сбережений: 3,5% по накопительному счету, до 5% по вкладу в рублях

Увеличенный лимит кэшбэка в месяц: 5000 р. (вместо 3000 р.) и 10 000 миль или баллов (вместо 6000 миль или баллов)

Кэшбэк 15% за развлечения: при оплате кино, концертов и театров через «Тинькофф»







Крупнейшие российские IT-компании, владеющие сервисами для пользователей, активно развивают направление подписок. Так они пытаются привлечь максимальное количество людей к своим проектам, а для этого предлагают скидки, кешбэк и разные бесплатные плюшки. Выгодно ли это — зависит от того, к каким сервисам вы привыкли, и в некоторых случаях действительно выходит дешевле заплатить за одну подписку, чем платить за несколько отдельных сервисов. Выгода может выражаться в возврате средств, которые можно потратить в экосистеме компании (что хорошо и для пользователя и для самой компании). Здесь перечислены преимущества, которые предлагают своим «подписчикам» «Яндекс», Mail.ru Group, Tinkoff, МТС, Apple и «Сбер».Подписка «Плюс» предоставляет скидки и прочие преимущества в сервисах, которыми владеет «Яндекс»:Подписка стоит 199 р. в месяц. Оплатить сразу год со скидкой нельзя. Бесплатный пробный период — 30 дней.У «Яндекса» есть несколько дополнительных версий подписки «Плюс»:Пробного период на эти версии подписки может не быть или он существенно короче (всего несколько дней).Подписка Combo предоставляет скидки и прочие преимущества в сервисах, которыми владеет или с которыми сотрудничает Mail.ru:Подписка стоит 149 р. в месяц. Бесплатный пробный период — 30 дней.Подписка «СберПрайм» предоставляет скидки и прочие преимущества в сервисах, которыми владеет или с которыми сотрудничает «Сбер»:Подписка стоит 199 р. в месяц или 1999 р. в год (до 9 марта — 1690 р. в год). Некоторые сервисы могут быть недоступны в вашем городе, на стоимость подписки это не влияет. Бесплатный пробный период — 30 дней.Подписка Tinkoff Pro предоставляет скидки и прочие преимущества в экосистеме Tinkoff, включая мобильного оператора и финансовые услуги:Подписка Tinkoff Pro стоит 199 р. в месяц, а за дополнительные 449 р. можно подключить премиум-доступ к видеосервисам «Амедиатека», ivi и Start. Бесплатный пробный период — 30 дней. Воспользоваться подпиской могут только держатели карт Tinkoff.Tinkoff также предлагает подписку Tinkoff Premium с ещё более выгодными преимуществами. Она стоит 1990 р. в месяц, но при соблюдении определённых условий может предоставляться бесплатно (например, тем, кто держит на счетах не менее 3 млн р. или держит не менее 1 млн р. и тратит каждый месяц не менее 200 тысяч р.)Подписка «НЕТАРИФ» от МТС очень гибкая и настраивается как «конструктор». Можно выбрать количество гигабайт, минут и SMS для сотовой связи, безлимитный трафик для соцсетей, мессенджеров и стриминговых сервисов в мобильной сети, а также подписаться на онлайн-кинотеатр ivi и собственные сервисы МТС с доступом к телеканалам, фильмам, сериалам, музыкой и книгами.Стоимость подписки зависит от региона: например, для Москвы она составляет от 453 до 1971 р. в месяц, а для Воронежа на тех же условиях от 254 до 2346 р. Бесплатного пробного периода нет. Подключить подписку могут только абоненты МТС.Apple One — объединённая подписка на некоторые сервисы Apple, которая обходится дешевле, чем оформлять подписки на все эти сервисы по отдельности. Она включает в себя премиум-доступ к Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и дополнительное место в iCloud (50 или 200 ГБ в зависимости от тарифного плана). Доступно два тарифа: индивидуальный за 365 рублей в месяц и семейный максимум на шесть человек за 525 рублей в месяц.Бесплатный пробный период — 30 дней.В некоторых англоязычных Apple One включает доступ к сервисам Apple News Plus и Fitness Plus, которые не работают в России, поэтому исключены из подписки.Стоит иметь в виду, что компании, предоставляющие эти подписки, и их партнёры могут предлагать расширенный пробный период или оформлять подписку за символическую плату (например, 1 рубль за 3 месяца). Условия, на которых предоставляется та или иная подписка, могут в любой измениться (например, компания решит увеличить или снизить цену, добавить или убрать какой-нибудь сервис и т. п.)