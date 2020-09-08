Компания Google выпустила релизную версию Android 11. В первую очередь это обновление станет доступно смартфонам Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а в дальнейшем появится на устройствах других брендов.
Что нового:
- Усовершенствован интерфейс многих элементов, в том числе системных настроек и шторки уведомлений.
- Все чаты в мессенджерах перенесены в отдельный раздел шторки уведомлений, благодаря чему не смешиваются с уведомлениями от других приложений.
- Возможность настроить получение уведомлений из мессенджеров от избранных контактов в режиме «Не беспокоить».
- Переключение чатов в режим пузырей поверх других запущенных приложений.
- Функция записи экрана на видео. Поддерживается захват звука — как от микрофона, так и от приложения.
- Улучшенные настройки конфиденциальности с возможностью выбрать, как часто давать приложению доступ к камере, местоположению и другим функциям (один раз, при использовании приложения, всегда, полностью запретить)
- Настройки выданных разрешений сбрасываются, если приложение давно не запускалось.
- Отдельное меню для управления домашними смарт-устройствами. Опция для его запуска появляется после долгого нажатия на кнопку питания.
- Быстрый доступ к настройкам Google Pay через меню, которое открывается по долгому нажатию на кнопку питания.
- Быстрое переключение между устройствами для беспроводного воспроизведения звука через интерфейс плеера в шторке.
В ближайшие недели и месяцы различные производители смартфонов будут заняты адаптацией Android 11 для своих устройств. Кроме того, в продаже начнут появляться смартфоны, на которые изначально установлена эта версия Android.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: