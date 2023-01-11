Вышло обновление Chrome до версии 109. Что нового?

Компания Google обновила стабильные сборки Chrome на поддерживаемых платформах до версии 109. Она содержит несколько заметных нововведений.В мобильную версию Chrome добавлена поддержка функции Secure Payment Confirmation (SPC), которая позволяет подтверждать платежи на сайтах, используя биометрическую защиту смартфона (если такая возможность поддерживается сайтом и используемой им платёжным сервисом, а также банком, который выпустил карту).Появилась поддержка Screen Capture API, которая позволяет интегрировать в видеострим часть окна браузера, если нужно продемонстрировать какую-либо информацию. Эту возможность можно использовать, например, в видеоконференциях с коллегами по работе.Сайтам стало сложнее использовать сторонние куки для отслеживания действий пользователя. Разработчикам необходимо добавлять информацию об используемых куки в специальный репозиторий на GitHub, иначе они лишатся такой возможности (а это сделает невозможным, например, встраивание сторонних сервисов с комментариями, вроде Disqus).В версии для Android появилась дополнительная стилизация под язык дизайна Material You, в том числе в подсказках, которые появляются при наборе текста в адресной строке. Для её активации необходимо включить специальную опцию через флаг chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update. На macOS, Windows и Linux стиль Material You включается флагом chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction flag — после этого оформление Chrome меняется в зависимости от цвета обоев.Десктопный вариант Chrome научился предупреждать пользователя о скачивании вредоносных файлов, а также о типе опасности, которую несут те или иные файлы — например, риск скомпрометировать логин и пароль от почты или социальных сетей.На странице новой вкладки появилась кнопка для быстрого поиска данных в сервисе Lens (с возможностью перетащить картинку для поиска) из накопителя в браузер.Когда сайт запрашивает какое-либо разрешение (например, на использование информации о геолокации), и вы запретили ему доступ к этой функции, информация об отказе будет отображаться слева от адресной строки на несколько секунд, в течение которых можно передумать и изменить своё решение.Добавлена возможность синхронизации групп вкладок в Chrome между разными устройствами пользователя. По умолчанию она отключена, а включить её можно флагом chrome://flags/#tab-groups-save.