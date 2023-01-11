Вышло обновление Chrome до версии 109. Что нового?
Александр Кузнецов —
Компания Google обновила стабильные сборки Chrome на поддерживаемых платформах до версии 109. Она содержит несколько заметных нововведений.
В мобильную версию Chrome добавлена поддержка функции Secure Payment Confirmation (SPC), которая позволяет подтверждать платежи на сайтах, используя биометрическую защиту смартфона (если такая возможность поддерживается сайтом и используемой им платёжным сервисом, а также банком, который выпустил карту).
Появилась поддержка Screen Capture API, которая позволяет интегрировать в видеострим часть окна браузера, если нужно продемонстрировать какую-либо информацию. Эту возможность можно использовать, например, в видеоконференциях с коллегами по работе.
Сайтам стало сложнее использовать сторонние куки для отслеживания действий пользователя. Разработчикам необходимо добавлять информацию об используемых куки в специальный репозиторий на GitHub, иначе они лишатся такой возможности (а это сделает невозможным, например, встраивание сторонних сервисов с комментариями, вроде Disqus).
В версии для Android появилась дополнительная стилизация под язык дизайна Material You, в том числе в подсказках, которые появляются при наборе текста в адресной строке. Для её активации необходимо включить специальную опцию через флаг chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update. На macOS, Windows и Linux стиль Material You включается флагом chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction flag — после этого оформление Chrome меняется в зависимости от цвета обоев.
Десктопный вариант Chrome научился предупреждать пользователя о скачивании вредоносных файлов, а также о типе опасности, которую несут те или иные файлы — например, риск скомпрометировать логин и пароль от почты или социальных сетей.
На странице новой вкладки появилась кнопка для быстрого поиска данных в сервисе Lens (с возможностью перетащить картинку для поиска) из накопителя в браузер.
Когда сайт запрашивает какое-либо разрешение (например, на использование информации о геолокации), и вы запретили ему доступ к этой функции, информация об отказе будет отображаться слева от адресной строки на несколько секунд, в течение которых можно передумать и изменить своё решение.
Добавлена возможность синхронизации групп вкладок в Chrome между разными устройствами пользователя. По умолчанию она отключена, а включить её можно флагом chrome://flags/#tab-groups-save.
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