Вышло обновление Windows 11 23H2 — финальное и самое крупное в истории

Компания Microsoft выпустила обновление 23H2 для операционной системы Windows 11. Оно считается крупнейшим за всю историю Windows 11 и, скорее всего, эта ОС больше не будет получать функциональные апдейты, поскольку Microsoft уже полным ходом разрабатывает Windows 12.
Ранее вышел апдейт Moment 4, который включал в себя превалирующую часть новых функций 23H2. Пользователи, которые пропустили его, совершенно ничего не теряют, поскольку они получают Moment 4 в составе 23H2. Обновиться можно через «Центр обновления Windows» в системном приложении «Параметры», но стоит учитывать, что апдейт распространяется поэтапно и не сразу станет доступен на всех компьютерах.
Нововведения, которые содержались в Moment 4:
- Copilot — адаптированный Bing Chat, пришедший на замену Cortana. С его помощью которого можно получать ответы на вопросы, находить информацию, получать подсказки по работе с приложениями
- Новый микшер — регулирует громкость для каждой запущенной программы и позволяет выбирать, через что выводится звук и легко переключаться между разными колонками или наушниками.
- Новый «Проводник» — с интеграцией облака и улучшенной работой с вкладками.
- Архиватор — с возможностью распаковывать и запаковать RAR, 7z и другие форматы.
- Новое приложение «Фото» — с несколькими дополнительными возможностями, в том числе размытием фона на фотографиях.
- Новый Paint — с набором дополнительных возможностей на базе ИИ, в том числе удалением фона в пару кликов и созданием рисунков по текстовому запросу.
- Обновлённая утилита «Ножницы» — с оптическим распознаванием текста на скриншотах и сохранением данных текст.
- Windows Backup — приложение для сохранения настроек операционной системы и приложений на случай восстановления при сбое компьютера.
- «Динамическое освещение» — настройка освещения игровых комплектующих.
- Автоматическое сохранение отредактированного текста в «Блокноте» без риска потерять напечатанное.
Помимо этого, 23H2 приносит обладателям компьютеров с Windows 11 избавление от приложений Teams и Cortana, а также добавляет новое приложение «Почта» вместо старого.
Windows 11 версии 23H2 будет получать активную поддержку на протяжении двух лет (то есть до конца октября 2025 года). В течение этого срока Microsoft будет периодически выпускать небольшие патчи, устраняющие баги и уязвимости, но на добавление новых возможностей можно не рассчитывать. После октября 2025 года для Windows 11 будут выпускаться разве что заплатки, устраняющие критические проблемы. В скором времени Microsoft начнёт выпускать тестовые сборки Windows 12, а релиз новой ОС, по слухам, состоится в 2024 году.
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