WhatsApp представил функцию, которой вы ждали от него много лет

Популярный мессенджер WhatsApp предоставил возможность редактировать отправленные сообщения. Об этом пишет пресс-служба сервиса.Согласно источнику, WhatsApp после долгого бета-тестирования наконец запускает в общий доступ функцию редактирования уже отправленных сообщений. Теперь любой пользователь мессенджера может изменить содержание текстового сообщения после его отправки и прочтения собеседником.Правда, есть одно ограничение: редактирование доступно лишь в течение 15-ти минут после отправки. Спустя это время ничего изменить уже не получится. Чтобы отредактировать сообщение, удерживайте его и выберите «Изменить». После сохранения все участники диалога увидят надпись «Изменено» на отредактированном сообщении.Возможность исправлять опечатки в своих сообщениях пользователи WhatsApp ждали очень давно. В Telegram такая функция присутствует несколько лет и она крайне востребована.