WhatsApp представил функцию, которой вы ждали от него много лет

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp предоставил возможность редактировать отправленные сообщения. Об этом пишет пресс-служба сервиса.

Согласно источнику, WhatsApp после долгого бета-тестирования наконец запускает в общий доступ функцию редактирования уже отправленных сообщений. Теперь любой пользователь мессенджера может изменить содержание текстового сообщения после его отправки и прочтения собеседником.
 
WhatsApp

Правда, есть одно ограничение: редактирование доступно лишь в течение 15-ти минут после отправки. Спустя это время ничего изменить уже не получится. Чтобы отредактировать сообщение, удерживайте его и выберите «Изменить». После сохранения все участники диалога увидят надпись «Изменено» на отредактированном сообщении.

Возможность исправлять опечатки в своих сообщениях пользователи WhatsApp ждали очень давно. В Telegram такая функция присутствует несколько лет и она крайне востребована. 

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Источник:
WhatsApp
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Комментарии

Mr.Igor
+110
Mr.Igor
Ну наконец-то, почему пришлось так долго ждать необходимого?!!
час назад в 18:42
#
tellurian
+5003
tellurian
Точно жду.
35 минут назад
#
+333
d’Autriche
Теперь шутки про убогость вацапа и редактирование текста не актуальны?
23 минуты назад
#
+333
d’Autriche d’Autriche
Хотя не, про убогость всегда актуально будет
23 минуты назад
#
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