WhatsApp придумал новый способ обезопасить пользователей от взлома аккаунтов

Фархад
WhatsApp

Портал WABetaInfo обнаружил в новой бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.23.24.10) возможность верификации аккаунта по электронной почте.

Новая функция находится в меню «Настройки» > «Аккаунт» > «Электронная почта». Пользователям предлагается ввести свой адрес и подтвердить его кодом из полученного письма.

По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp тестируют систему верификации через почту с августа. Это повысит степень безопасности пользовательских учётных записей и усложнит «угон» аккаунтов.

Ожидается, что официальный запуск новой функции верификации WhatsApp состоится в 2024 году.
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Источник:
WABetaInfo
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