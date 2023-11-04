WhatsApp придумал новый способ обезопасить пользователей от взлома аккаунтов

Портал WABetaInfo обнаружил в новой бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.23.24.10) возможность верификации аккаунта по электронной почте.Новая функция находится в меню «Настройки» > «Аккаунт» > «Электронная почта». Пользователям предлагается ввести свой адрес и подтвердить его кодом из полученного письма.По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp тестируют систему верификации через почту с августа. Это повысит степень безопасности пользовательских учётных записей и усложнит «угон» аккаунтов.Ожидается, что официальный запуск новой функции верификации WhatsApp состоится в 2024 году.