WhatsApp расширяет функцию исчезающих сообщений в текущей бета-версии мессенджера. Об этом рассказал ресурс WABetaInfo, который занимается изучением сборок WhatsApp.
Ранее самый популярный мессенджер в мире уже внедрил исчезающие сообщения. Пользователь может вручную сделать сообщение самоуничтожающимся перед его отправкой, а также установить таймер на 7 дней или на сутки. Теперь WhatsApp решил пойти еще дальше и в последней бета-сборке тестирует новый переключатель — он позволит одним нажатием сделать все последующие сообщения самоуничтожающимися по умолчанию. То есть, после включения этой функции все новые чаты, которые создаст пользователь, сразу будут самоуничтожающимися. Это действительно необычная мера конфиденциальности — такого нет даже в Telegram и Signal, которые считаются самыми безопасными мессенджерами в мире. Например, Signal сейчас позволяет задавать таймер только для каждого отдельного чата, а Telegram позволяет отправлять самоуничтожающиеся сообщения только в секретных чатах.
Ранее у экспертов по цифровой безопасности возникали претензии к WhatsApp по поводу того, как именно реализованы исчезающие сообщения в мессенджере. В частности, они рассказали, что мессенджер никак не препятствует созданию скриншотов таких чатов, и не предупреждает собеседника об этом. Помимо этого, было замечено, что файлы, прикрепленные к самоуничтожающемуся сообщению, могли оставаться в памяти устройства.
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