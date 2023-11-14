WhatsApp запустил удобную опцию для любителей голосовых сообщений

Олег

WA


Популярный мессенджер WhatsApp обновился и принес несколько нововведений. О них пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, приложение порадует любителей голосовых сообщений, так как главным апдейтом стало внедрение групповых голосовых чатов. Это выглядит как голосовой звонок, в который можно свободно войти и выйти когда захочется. Такой голосовой чат чем-то напоминает конференцию Zoom. Преимущество перед обычным групповым звонком в том, что участники могут присоединяться когда им удобно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Если голосовой чат остается пустым в течение 60 минут, он автоматически закрывается. Любой участник может открыть его заново. При запуске группового голосового чата каждый участник получит короткое push-уведомление об этом. WhatsApp заверяет, что новые голосовые чаты защищены сквозным шифрованием.

Нововведение уже работает в WhatsApp на Android и iOS. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WABetaInfo
Cсылки по теме:
В WhatsApp появится реклама
WhatsApp интегрируется в экосистему Apple
Как включить автоудаление голосовых сообщений в WhatsApp
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Из-за сбоя банкоматы целые сутки раздавали по 1000 евро всем желающим
Пользователи Android и iOS наконец cмогут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp
Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются
Samsung готова обновить до OneUI 6.0 популярнейшую линейку Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии