WhatsApp запустил удобную опцию для любителей голосовых сообщений



Популярный мессенджер WhatsApp обновился и принес несколько нововведений. О них пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, приложение порадует любителей голосовых сообщений, так как главным апдейтом стало внедрение групповых голосовых чатов. Это выглядит как голосовой звонок, в который можно свободно войти и выйти когда захочется. Такой голосовой чат чем-то напоминает конференцию Zoom. Преимущество перед обычным групповым звонком в том, что участники могут присоединяться когда им удобно.







Если голосовой чат остается пустым в течение 60 минут, он автоматически закрывается. Любой участник может открыть его заново. При запуске группового голосового чата каждый участник получит короткое push-уведомление об этом. WhatsApp заверяет, что новые голосовые чаты защищены сквозным шифрованием.



Нововведение уже работает в WhatsApp на Android и iOS.