Wildberries и Ozon почти выдавили AliExpress





Компания МТС изучила данные о количестве покупок, средних чеках на разные категории товаров и трафике в маркетплейсах в октябре–ноябре 2022 года. Аналитика показала, что российские маркетплейсы набирают популярность, а больше всего вырос спрос на фитнес-абонементы, книги и обувь.



В сравнении с ноябрём 2021 года продажи на маркетплейсах выросли в 2,7 раза. Лидером по числу продаж стал Wildberries (51% покупок), на втором месте — Ozon (29%), а на третьем — недавний лидер AliExpress (16%). Средний чек на маркетплейсах за год увеличился на 3% до 1870 рублей.



Лидером по числу посещений с большим отрывом стал «Яндекс Маркет», но покупок на нём совершено гораздо меньше, чем у конкурентов. На сайт и в приложение AliExpress в этом году в скидочный сезон заходило на треть меньше пользователей, чем годом ранее. Активнее всего россияне совершали покупки 11 ноября, а ближе к концу ноября активность пользователей показала сильный спад.



Аналитика также показала, что обувь в России подорожала на 11% (в среднем до 4500 рублей), парфюмерия и косметика на 8% (до 1780 рублей), книги на 5% (640 рублей), товары для дома на 3% (средний чек 2000 рублей).

