Wildberries избавился от двух приятных способов экономить на покупках





Wildberries изменил условия оплаты товаров. Совсем недавно он предоставлял скидку за оплату через привязанный к личному кабинету счёт СБП, а теперь эта скидка пропала.



Размер скидки в разные времена за оплату через СБП варьировался в размере от 2% до 5%. При этом банк, через который производилась оплата, не начислял кэшбэк, как за покупки, оплаченные картой (это — неприятная особенность СБП).







Wildberries убрал скидку за оплату через СБП без каких-либо предупреждений и пояснений, она просто исчезла со страницы оплаты. Вероятно, в маркетплейсе посчитали, что к такому способу оплаты получилось привлечь достаточное количество клиентов.



Теперь маркетплейс экономит на эквайринге, ведь при оплате через СБП его нет, а при приёме денег с банковских ему приходится выплачивать банку примерно 2% с каждой операции (что довольно внушительно с учётом оборотов Wildberries). Если ваш банк начисляет кэшбэк за покупки, вам выгоднее платить не через СБП, а с использованием карты, иначе кэшбэка не будет.

