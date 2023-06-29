Покупательница наказала Wildberries за отказ отменить покупку. Так может сделать любой!







Невнимательные и неосторожные клиенты Wildberries иногда теряют деньги. Они добавляют интересующие их товары не в избранное, а в корзину, потом случайно нажимают кнопку покупки, а отменить заказ не получается, из-за чего им приходится ждать доставку, отказываться от получения и платить за возврат. Суд признал эту практику незаконной.



Мировой судья участка № 81 в Санкт-Петербурге рассмотрел иск Екатерины Свинцовой к ООО «Вайлдберриз», столкнувшейся с подобным случаем, и частично удовлетворил её требования. В декабре 2022 года 5-летняя дочь Екатерины случайно заказала в приложении Wildberries 93 товара. Женщина пыталась отменить заказ и направила маркетплейсу несколько обращений по этому поводу, но получила отказы из-за отсутствия такой возможности.



Екатерина не стала забирать товары с пункта выдачи, и в результате Wildberries списал с её счета 9300 рублей за возврат (по 100 рублей за каждый товар). Женщина обратилась в суд, ссылаясь на то, что закон предоставляет ей право отказаться от товаров, купленных дистанционным способом, а Wildberries намеренно воспрепятствовал ей в реализации этого права и по своей воле понёс расходы на доставку. Он имел возможность этого не делать, а в дальнейшем эти расходы были возложены на неё, что она посчитала несправедливым и незаконным.



Екатерина требовала от Wildberries вернуть 9300 рублей, выплатить в её пользу штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований в размере 50% от этой суммы и возместить моральный ущерб, который она оценила в 20 тысяч рублей. Суд удовлетворил все требования, но снизил возмещение морального ущерба до 2 тысяч рублей. Суд не обязал Wildberries предусмотреть отказ от ошибочно заказанных товаров после их оформления, поскольку это не было предметом спора, но это не мешает другим покупателям ссылаться на данное решение суда в аналогичных исках.

