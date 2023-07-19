Wildberries начал брать деньги за отказ от товаров с бесплатным возвратом

Александр

Прозрачности в списаниях денег на Wildberries стало ещё меньше. Вы можете купить товар, полагая, что от него можно будет бесплатно отказаться, если он вдруг не подойдёт или окажется не нужен, но маркетплейс всё равно спишет с вас деньги за его возврат.

В процессе оформления заказа будет указано, что с вас не спишут деньги при отказе от товара, а уже после оплаты вы увидите пометку о том, что отказ будет платным. Обычно стоимость возврата на склад составляет 100 рублей, но случается и дороже.



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Если не обратить внимание на пометку о платном возврате, списание станет неприятным сюрпризом. Возможно, деньги получится вернуть через поддержку Wildberries, но переписка с ней займёт немало времени и нет никакой гарантии, что маркетплейс встанет на вашу сторону в этом споре.

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Комментарии

Esthet
+1751
Esthet
Дно пробило очередное дно🤗
час назад в 16:22
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