Wildberries начал отменять заказы. Придётся покупать товары заново





Пользователям Wildberries начали приходить уведомления об отмене некоторых заказов. Причина в том, что они были уничтожены в минувшие выходные при пожаре на складе в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга).



В уведомлениях говорится: «Товар отменен, так как был поврежден при доставке. К сожалению, товара нет в наличии, поэтому произвести его замену и доставку нет возможности». Само собой, с покупателей не будет списана стоимость обратной отправки, если она была предусмотрена за отказ от получения товара или его возврат.



В некоторых случаях Wildberries отправляет покупателям такой же товар с другого склада. Из-за этого доставка задержится на несколько дней. Если товар подорожал или подешевел с момента покупки, перерасчёт производиться не будет.



В Шушарах у Wildberries сгорели складские помещения площадью около 50 тысяч квадратных метров, ликвидация пожара заняла двое суток. Ущерб оценивается более чем в 10 миллиардов рублей, причём маркетплейс планирует возместить продавцам убытки за свой счёт. Известно, что этот склад несколько работал нелегально, поскольку у Wildberries не было документации, необходимой для его ввода в эксплуатацию. Более того, система противопожарной безопасности была отключена из-за ложных срабатываний. Следственный комитет возбудил против неустановленных сотрудников Wildberries уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями.



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