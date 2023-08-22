Wildberries начал ставить оценки покупателям. Вот что может не понравиться работникам ПВЗ

В компьютерной программе, которую используют работники пунктов выдачи Wildberries, появилась новая опция — теперь они ставят оценки клиентам, которые приходят за получением товаров. Сейчас эти оценки ни на что не влияют, но есть подозрение, что в будущем от них могут зависеть личные скидки или плата за возврат.







Если клиент не понравился работнику ПВЗ, нужно указать причину — грубо общался, пытался подменить купленную вещь, необоснованно поставил пункту низкую оценку или не поздоровался подходя к выдаче.



Среди сотрудников ПВЗ Wildberries ходит информация, что маркетплейс начал собирать и систематизировать информацию о поведении клиентов, а в будущем будет показывать в программе предупреждение о том, что с тем или иным человеком нужно быть внимательнее (например, следить за тем, чтобы он не подменил товар в примерочной). Покупателей с низким рейтингом могут лишить скидок и перевести на полную предоплату товаров, им могут запретить бесплатно возвращать товары и ставить оценки пунктам выдачи.

