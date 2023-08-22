Wildberries начал ставить оценки покупателям. Вот что может не понравиться работникам ПВЗ

Александр

В компьютерной программе, которую используют работники пунктов выдачи Wildberries, появилась новая опция — теперь они ставят оценки клиентам, которые приходят за получением товаров. Сейчас эти оценки ни на что не влияют, но есть подозрение, что в будущем от них могут зависеть личные скидки или плата за возврат.



Если клиент не понравился работнику ПВЗ, нужно указать причину — грубо общался, пытался подменить купленную вещь, необоснованно поставил пункту низкую оценку или не поздоровался подходя к выдаче.

Среди сотрудников ПВЗ Wildberries ходит информация, что маркетплейс начал собирать и систематизировать информацию о поведении клиентов, а в будущем будет показывать в программе предупреждение о том, что с тем или иным человеком нужно быть внимательнее (например, следить за тем, чтобы он не подменил товар в примерочной). Покупателей с низким рейтингом могут лишить скидок и перевести на полную предоплату товаров, им могут запретить бесплатно возвращать товары и ставить оценки пунктам выдачи.

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Комментарии

Юра из МУРа
+41
Юра из МУРа
Ну не поздоровался, и чё? Мож мне ху.во?
Сегодня в 01:10
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Дмитрий Могучев
+150
Дмитрий Могучев Юра из МУРа
Этикет. В детстве меня родители учили. Будь это продавец , фармацефт, врач или работник ПВЗ , здороваться нужно, язык не отвалится.
час назад в 07:12
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tellurian
+4888
tellurian Юра из МУРа
Ваши проблемы это ваши проблемы. У каждого человека они есть.
53 минуты назад
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+95
slamfire
Отличная идея! Поддерживаю! Есть совсем осатаневшие клиенты! Я бы отдельный сайт с базой данных на таких завел для всех магазинов. "Черный список" для конченых покупашек. Им не то что скидку не давать , надо их сразу на пороге разворачивать домой, что бы там вымещали свои психозы.
Сегодня в 02:52
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