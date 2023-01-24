Wildberries объяснил, как можно будет возвращать бракованные товары

Александр



С недавних пор в мобильном приложении и на сайте Wildberries убрана форма, которую раньше заполняли, чтобы вернуть бракованный товар. Покупателям приходится обращаться в поддержку, но она реагирует должным образом не с первого раза, поэтому приходится писать снова и снова.

По данным Cnews, Wildberries планирует вернуть возможность сдавать брак обратно, однако заявки на возврат будет подтверждать не маркетплейс, а сами продавцы. Wildberries вмешается в процесс только в случае возникновения разногласий.

В Wildberries считают, что это нововведение сделает сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для продавцов. К примеру, продавцы смогут предлагать разные размеры компенсации за товар в зависимости от конкретной ситуации и степени бракованности. Индивидуальный подход к каждому случаю и общение напрямую с покупателями позволит продавцам увеличить лояльность клиентов и их приверженность к брендам, представленным на Wildberries.

Когда Wildberries реализует анонсированную возможность, неизвестно. Мы сообщим вам, как только это случится.

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Комментарии

+89
pruss
Я отказался от них. Остались Озон и алиэкспресс. доставка в Калининград за платно :) но дольше стала, да и выбор не богаче
2 часа назад в 22:28
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+196
idpro
И превратится ягодка в ты… Нет, в днище типа СберМегаМаркет, где покупатели срутся в чатах внутри созданных претензий с продавцами…
2 часа назад в 22:56
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