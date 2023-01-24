Wildberries объяснил, как можно будет возвращать бракованные товары





С недавних пор в мобильном приложении и на сайте Wildberries убрана форма, которую раньше заполняли, чтобы вернуть бракованный товар. Покупателям приходится обращаться в поддержку, но она реагирует должным образом не с первого раза, поэтому приходится писать снова и снова.



По данным Cnews, Wildberries планирует вернуть возможность сдавать брак обратно, однако заявки на возврат будет подтверждать не маркетплейс, а сами продавцы. Wildberries вмешается в процесс только в случае возникновения разногласий.



В Wildberries считают, что это нововведение сделает сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для продавцов. К примеру, продавцы смогут предлагать разные размеры компенсации за товар в зависимости от конкретной ситуации и степени бракованности. Индивидуальный подход к каждому случаю и общение напрямую с покупателями позволит продавцам увеличить лояльность клиентов и их приверженность к брендам, представленным на Wildberries.



Когда Wildberries реализует анонсированную возможность, неизвестно. Мы сообщим вам, как только это случится.

