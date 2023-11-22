Wildberries запретил возвращать товары во всех ПВЗ, кроме одного

Популярный маркетплейс Wildberries ввел новое правило возврата товаров, объясняя его заботой о клиентах. Оповещение появилось в приложении сервиса.



Нововведение состоит в том, что теперь вы не можете отнести товар для осуществления возврата в любой удобный пункт выдачи заказов. На неопределенное время WB запретил сдавать товары где угодно, и теперь их нужно нести только в тот ПВЗ, в котором вы его получили.











Если вы пользуетесь услугами нескольких офисов, то теперь придется запоминать, в каком из них вы забрали тот или иной товар на случай, если придется его вернуть, либо каждый раз искать адрес ПВЗ в приложении.



Wildberries объясняет это заботой о пользователях. Нововведение вводится «на время высокого сезона» для того, чтобы деньги за возврат товаров приходили покупателям быстрее, чем обычно. Если вы пользуетесь услугами нескольких офисов, то теперь придется запоминать, в каком из них вы забрали тот или иной товар на случай, если придется его вернуть, либо каждый раз искать адрес ПВЗ в приложении.Wildberries объясняет это заботой о пользователях. Нововведение вводится «на время высокого сезона» для того, чтобы деньги за возврат товаров приходили покупателям быстрее, чем обычно.