Wildberries запретил возвращать товары во всех ПВЗ, кроме одного

Олег

Популярный маркетплейс Wildberries ввел новое правило возврата товаров, объясняя его заботой о клиентах. Оповещение появилось в приложении сервиса.

Нововведение состоит в том, что теперь вы не можете отнести товар для осуществления возврата в любой удобный пункт выдачи заказов. На неопределенное время WB запретил сдавать товары где угодно, и теперь их нужно нести только в тот ПВЗ, в котором вы его получили.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

WB

Если вы пользуетесь услугами нескольких офисов, то теперь придется запоминать, в каком из них вы забрали тот или иной товар на случай, если придется его вернуть, либо каждый раз искать адрес ПВЗ в приложении.

Wildberries объясняет это заботой о пользователях. Нововведение вводится «на время высокого сезона» для того, чтобы деньги за возврат товаров приходили покупателям быстрее, чем обычно. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries вернул долгожданную кнопку, которая помогает экономить на заказах
Как включить пароль или Face ID на покупки в приложении Wildberries
OZON предупредил о подорожании всех товаров на площадке

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14
На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI
Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!
Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии