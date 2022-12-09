Winamp

Winamp решил снова стать модным

Александр


Разработчики Winamp, медленно возрождающие этот проект, предложили новую концепцию. В плеер добавлена поддержка криптокошельков и NFT-товаров.

В новой версии Winamp 5.9.1 появилась возможность связать плеер с криптовалютным кошельком Metamask. Его можно использовать через браузер Brave, Chrome или Firefox для покупки треков напрямую у музыкантов или получения выплат.

Winamp также получил поддержку технологии NFT, которая позволяет покупать или продавать авторские композиции как NFT-товар с подтверждением владения в блокчейн-сети. Рынок NFT был на взлёте пару лет назад, а сейчас стагнирует и мало кому интересен, поэтому представляется маловероятным, что покупка и продажа треков в качестве NFT-товаров будет популярна.

В следующем году разработчики Winamp планируют запустить сервис, который позволит артистам организовывать концерты, получая деньги за билеты с помощью криптовалюты.

Winamp был популярен в 90-х и приблизительно до середины 00-х. В 2013 году разработка и поддержка плеера были прекращены, а в 2018 году снова возобновлены, но с тех пор плеер почти никак не изменился и остаётся примерно таким же, каким был десять-пятнадцать лет назад.
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Комментарии

John Doe
+640
John Doe
Поздно пить боржоми. А так-то да, крипта при прослушивании музыки — это именно то, чего мне всегда не хватало в аудиоплеерах.
час назад в 09:47
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tellurian
+4815
tellurian
Из время ушло.
Куча альтернатив и перевести с них очень сложно.
55 минут назад
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