Легендарный плеер Winamp вернулся — в нем новые фишки и полная поддержка Windows 11

Легендарный и любимый многими плеер Winamp обновился для новой Windows 11. Об этом сообщает 4pda.
Напомним, что Winamp уже пытались «перезапускать» около четырех лет назад. Видимо, что-то пошло не так, потому что после этого плеер больше не появлялся в новостях.
Но теперь культовый плеер для Windows вернулся — пока что в тестовой версии. Winamp 5.9 RC1 сохранил легендарный «пиксельный» дизайн интерфейса, но при этом получил совместимость с Windows 11 и несколько новых функций.
Среди прочего, Winamp позволяет настроить звучание при помощи 30-полосного эквалайзера, умеет синхронизироваться со своей Android-версией (которая не обновлялась с 2015 года), а также импортировать библиотеку iTunes. Кроме того, плейлистом можно управлять при помощи специального виджета. А из нового — в плеере появилась поддержка кодека МЗ8 и онлайн-справка. Всего приложение получило более 30 нововведений и исправлений.
Скачать Winamp 5.9 RC1 можно уже сейчас, но не забывайте, что приложение находится в бета-статусе и может работать нестабильно.
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