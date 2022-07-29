Winamp Windows 11

Легендарный плеер Winamp вернулся — в нем новые фишки и полная поддержка Windows 11

Олег

Winamp


Легендарный и любимый многими плеер Winamp обновился для новой Windows 11. Об этом сообщает 4pda.

Напомним, что Winamp уже пытались «перезапускать» около четырех лет назад. Видимо, что-то пошло не так, потому что после этого плеер больше не появлялся в новостях.

Но теперь культовый плеер для Windows вернулся — пока что в тестовой версии. Winamp 5.9 RC1 сохранил легендарный «пиксельный» дизайн интерфейса, но при этом получил совместимость с Windows 11 и несколько новых функций.

Winamp

Среди прочего, Winamp позволяет настроить звучание при помощи 30-полосного эквалайзера, умеет синхронизироваться со своей Android-версией (которая не обновлялась с 2015 года), а также импортировать библиотеку iTunes. Кроме того, плейлистом можно управлять при помощи специального виджета. А из нового — в плеере появилась поддержка кодека МЗ8 и онлайн-справка. Всего приложение получило более 30 нововведений и исправлений.

Скачать Winamp 5.9 RC1 можно уже сейчас, но не забывайте, что приложение находится в бета-статусе и может работать нестабильно.

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Источник:
4pda
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Комментарии

13den666
+338
13den666
Только недавно делал CG видос про винамп
Сегодня в 13:55
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John Doe
+586
John Doe
Не вижу для себя смысла после foobar2000 возвращаться на Winamp. Смысл?
Кстати, непонятно, зачем аудиоплееру поддержка видеокодека vp8.
час назад в 17:02
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