Бывший разработчик Winamp улучшил свой любимый плеер. Теперь он современный и навороченный

29 июня плеер Winamp был обновлён
впервые за несколько последних лет. Разработчики пересобрали его, используя свежую версию Visual Studio, и пообещали развивать, добавляя дополнительные возможности. Winamp был популярен в прошлом, а сейчас ему трудно конкурировать с другими плеерами, тем более, что в наши почти никто не слушает музыку, хранящуюся на компьютере (и, тем более, на дисках), люди предпочитают использовать соцсети и музыкальные сервисы.
Мало кто знает о существовании проекта WACUP (WinAmp Community Update Project), который был организован в 2016 году разработчиком Дарреном Оуэном. Это большой фанат Winamp, он создавал плагины для этого плеера около двадцати лет, в том числе в качестве официально нанятого разработчика, а теперь занимается развитием модификации Winamp под названием WACUP.
Самая свежая стабильная сборка WACUP была выпущена в марте 2021 года, она основана на Winamp версии 5.666, вышедшем в 2013 году, и дополнена множеством плагинов. В апреле этого года Даррен опубликовал на сайте WACUP пост, в которого признался, что потерял интерес к Winamp и больше не слушает в нём музыку, поскольку его требования к плееру изменились, а Winamp не может соответствовать им. Тем не менее, в июне он вернулся к своему проекту, а новейшая бета-версия WACUP датирована 29 июля.
Уже в процессе установки замечаешь, что у WACUP гораздо больше опций, чем у стоковой версии Winamp, причём от ненужных можно отказаться, и тогда плеер получится более лёгким. Перед запуском предлагается на выбор чуть больше скинов (хотя этого никогда не было в дефиците), а меню и настройки гораздо разнообразнее.
Даррен интегрировал в свой мод множество плагинов, причём подобрал их так, что они не конфликтуют друг с другом, а это огромная работа. Конечно, интуитивность работы с плагинами никогда не была сильной стороной Winamp, что неудивительно, ведь они создавались разными людьми, а у каждого разработчика свои представления о том, что удобно и логично, а что нет. В WACUP примерно в три раза больше настроек, чем в Winamp, причём в плеер изначально встроены возможности, которые раньше приходилось добавлять вручную, например, скробблинг в last.fm (если ещё кто-то помнит, что это и для чего оно нужно), вещание интернет-радиостанций, автоматическое воспроизведение при запуске плеера, работа с zip-архивами, запуск плейлиста по расписанию в определённое время, отображение волновой формы трека, разделители папок в плейлисте, скачивание обложек к альбомам и текстов песен.
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