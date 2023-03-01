Winamp снова ожил. И угрожает трансформировать музыкальную индустрию

Александр


Компания Llama Group, которой принадлежит Winamp, рассказала о своих грандиозных планах. Она планирует перезапустить Winamp — это будет не просто плеер, а стриминговая музыкальная платформа. В пресс-релизе называются даты её запуска для разных категорий пользователей и рассказывается о её особенностях.

15 марта доступ к стриминговому сервису Winamp будет открыт музыкантам, которые хотят разместить там свои релизы, а 15 апреля состоится полноценный запуск проекта — тогда обычные пользователи смогут начать слушать в нём музыку.

Llama Group обещает «снова трансформировать музыкальную индустрию» с помощью Winamp. Для этого музыкантам будут предоставлены гораздо более гибкие инструменты для дистрибуции музыки и заработка на прослушивании, чем те, что имеются у них в прочих подобных сервисах. Слушатели смогут оплачивать подписку Fanzone, получая доступ как к обычным релизам, которые есть в других местах, так и к эксклюзивному контенту. Исполнители смогут самостоятельно выбирать стоимость доступа к их релизам в зависимости от различных факторов (например, старые альбомы и синглы могут быть дешевле, а только что вышедшие дороже).

Владельцы сервиса будут брать комиссию в размере 15%, а 85% доходов от подписки пойдёт напрямую к музыкантам. Зарабатывать можно будет в том числе на продаже NFT-товаров и лицензировании треков для коммерческого использования. Этой весной будут выпущены приложения Winamp для десктопов и мобильных платформ, а также запущена веб-версия сервиса.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3985
st00p1dm0nkey
Не очень понял про ценообразование и в чем его преимущество от нынешних тарифов на музыкальных стримингах сегодня?
Сегодня в 14:31
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Konstantin Bulatnikov
+159
Konstantin Bulatnikov
Какой раз по счету оживает Winamp, по мне так его время ушло.
47 минут назад
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