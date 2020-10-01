





В предварительной сборки Windows 10 под номером 20266 обнаружили новую функцию. Сайт TechRadar сообщает, что она будет предупреждать пользователей о возможном выходе из строя твердотельного накопителя.Новая функция специально разрабатывалась для работы с NVMe-совместимыми SSD. Система предупредит, что накопитель может выйти из строя, когда его срок службы начнет подходить к концу. Также пользователям напомнят о необходимости сделать резервную копию.В Microsoft рассказали, что таким образом хотят напомнить пользователям создавать бэкап своей важной информации. Уведомление будет содержать ссылку на настройки хранилища Windows 10, в которых можно будет получить подробную информацию о «проблемном» SSD-накопителе, включая температуру и примерный оставшийся срок службы.