





Компания Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который оказался проблемным. После его установки операционная система по ошибке может скачать и поставить старые драйверы, заменив ими более новые и актуальные. Из-за этого могут выходить из строя некоторые компоненты и периферийные устройства.Лишние драйверы Intel начали скачиваться после выпуска других опциональных апдейтов драйверов для Windows 10 версии 2004 (May 2020 Update). Даже если скачать и установить эти драйверы, спустя некоторое время они снова появляются в списке загрузки на компьютер.В некоторых случаях операционная система даже предлагает скачать драйверы, созданные для старой версии Windows 10 с номером 1968. У этих драйверов стоят давние даты релиза, поэтому они не заменяют собой новые. Если только не пытаться поставить их форсированно с предварительным удалением драйверов более актуальных версий.К счастью, эти драйверы опциональные, то есть пользователь может отказаться от их установки. Они отображаются в «Центре обновления Windows», и если вы их увидите — смело игнорируйте, через какое-то время они наверняка пропадут сами по себе.