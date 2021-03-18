





Мы уже привыкли, что ультрабуки редко могут похвастаться мощной видеокартой: в основном они используют или интегрированный в процессор GPU, или простые и достаточно слабые базовые решения от Nvidia в виде MX-линейки. Однако Xiaomi в этом плане умеет удивлять: уже больше 3 лет она развивает линейку Mi Notebook Pro, и пару лет назад в ней появилась модель на видеокарте Nvidia GeForce GTX 1050, которая ставилась в том числе и в базовые игровые ноутбуки.И теперь компания пошла еще дальше: готовится ультрабук Mi Notebook Pro 2021. И хотя Xiaomi пока что выложила только его тизер, ноутбук уже был протестирован в бенчмарке Geekbench 5, что дает нам полную информацию о его «железе». С процессором и ОЗУ все достаточно стандартно: это быстрый новый 4-ядерный Core i7-11370H вместе с 16 ГБ памяти, а вот видеокартой выступает пока еще не анонсированная Nvidia RTX 3050 Ti. Сложно говорить о ее производительности, но очевидно что она будет в разы мощнее привычной для топовых ультрабуков этого года Nvidia MX450, так что компактный лэптоп Xiaomi может стать самым быстрым решением в своем классе.Также есть информация о том, что новый Mi Notebook Pro получит OLED-экран производства Samsung. Точной даты анонса нет, но тизеры и тесты намекают, что он не за горами.