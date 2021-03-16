В январе 2021 года в России вступил в силу закон «цифровых песочницах», предусматривающий значительные законодательные послабления для IT-компаний. Первыми компаниями, которые смогут воспользоваться этими льготами, стали «Яндекс» и МТС.
МТС сможет дистанционно заключать с абонентами договоры об оказании услуг. Абонентам не нужно будет посещать салоны оператора, достаточно пройти биометрическую аутентификацию. Кроме того, особый правовой режим будет действовать для проекта МТС, связанного с телемедициной. Оператор сможет развивать медицинские услуги для тех клиентов, которые не могут обратиться непосредственно к врачам в медучреждениях.
Что касается «Яндекса», то для этой компании предусмотрены законодательные послабления при коммерческом использовании беспилотных автомобилей. Действующее законодательство запрещает эксплуатировать автомобили без водителей, а «Яндекс» сможет это делать, благодаря чему в России в перспективе смогут появиться беспилотные такси.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru