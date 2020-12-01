«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Объявления», в котором можно продавать и покупать как новые, так и бывшие в употреблении товары. Сервис бесплатный и без ограничения по количеству выставленных на продажу товаров.

Категории товаров подтягиваются из «Яндекс.Маркета». Обсуждать сделку можно в чате внутри сервиса или по телефону (но при желании номер телефона можно скрыть о покупателей). В будущем искусственный интеллект будет анализировать ссылки в мессенджере и предупреждать о возможных мошеннических намерениях. 

Яндекс.Объявления

«Яндекс.Объявлений» поддерживает быструю автоматическую выгрузку товаров, в том числе с помощью базы данных, поддерживаемой Avito. Выкладываемые товары проверяются автоматически, а в спорных ситуациях проверку осуществляют живые люди.

В настоящее время запущена только веб-версия «Яндекс.Объявлений», сервис также интегрирован в основное приложение «Яндекса» для смартфонов и планшетов. В скором времени на Android и iOS будет выпущено отдельное мобильное приложение.

VK

По случайному совпадению в тот же день аналогичный сервис с объявлениями о продаже товаров появился в социальной сети «ВКонтакте». Он представляет собой тесную интеграцию с «Юлой», которой, как и «ВКонтакте», владеет основной конкурент «Яндекса» — Mail.ru Group.

Продавцы могут размещать товары сразу на обеих площадках: объявления, опубликованные на «Юле» или в разделе «Объявления» «ВКонтакте», одновременно попадают сразу в два сервиса. Обсуждать продажу можно там, где удобно пользователям — например, один может писать из «Юлы», а другой может отвечать на его сообщения через «ВКонтакте».

«Объявления» можно подключить к VK-паблику. Свои товары в этот раздел уже добавили более четырёх тысяч пабликов с суммарной аудиторией 26 миллионов подписчиков. В карточке товара приводятся фотографии, описание и цена, местонахождение продавца, а также указаны способы связи с ним — в чате или звонком по телефону. Объявления о продаже можно выкладывать бесплатно, но за некоторые услуги сервис берёт деньги.

На момент публикации раздел «Объявления» доступен только в обновлённой версии приложения VK на Android и iOS, а в скором времени он появится на сайте vk.com.


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