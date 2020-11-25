В ходе онлайн-конференции YaC 2020 компания «Яндекс» представила свою новую умную колонку «Станция.Макс» с голосовым помощником «Алиса».
Устройство получило LED-дисплей, трехполосный звук с Dolby Audio и поддержку воспроизведения видео в 4K. Мощность динамика составляет 65 Ватт. Также у новинки появился порт Ethernet для стабильной передачи видео в UHD разрешении.
В комплекте «Яндекс.Станции.Макс» появился пульт дистанционного управления для более простого управления системой. Он позволяет контролировать воспроизведение и запускать «Алису» нажатием специальной кнопки. В пульте имеется встроенный микрофон для общения с голосовым помощником.
Характеристики:
- Диапазон воспроизводимых частот: 42 Гц — 20 кГц
- Поддержка потоковых аудиосервисов
- Суммарная мощность: 65 Вт
- НЧ-динамики: 1 шт., 40 Вт, 88 мм
- ВЧ-динамики: 1 шт., 15 Вт, 20 мм
- Широкополосные динамики: 2 шт., 38 мм
- Пассивные излучатели: 1 шт.
- Отношение сигнал/шум: 108 дБ
- Разрешение видео: 4K
«Яндекс.Станции.Макс» доступа на старте в двух цветах: серый и черный. Стоимость новинки составляет 16 990 рублей, а приобрести её можно на «Яндекс.Маркете». Все покупатели получат подписку «Яндекс.Плюс» на год, которая включает «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск HD».
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Тип питания "от сети"
Рыболовная подойдёт? Идиоты... сколько ватт есть? Блок питания встроенный получается? Ну что за недотёпы...🤦🏼♂️