Яндекс.Станция.Макс
В ходе онлайн-конференции YaC 2020 компания «Яндекс» представила свою новую умную колонку «Станция.Макс» с голосовым помощником «Алиса».

Яндекс.Станция.Макс

Устройство получило LED-дисплей, трехполосный звук с Dolby Audio и поддержку воспроизведения видео в 4K. Мощность динамика составляет 65 Ватт. Также у новинки появился порт Ethernet для стабильной передачи видео в UHD разрешении.

В комплекте «Яндекс.Станции.Макс» появился пульт дистанционного управления для более простого управления системой. Он позволяет контролировать воспроизведение и запускать «Алису» нажатием специальной кнопки. В пульте имеется встроенный микрофон для общения с голосовым помощником.

Яндекс.Станция.Макс

Характеристики:
  • Диапазон воспроизводимых частот: 42 Гц — 20 кГц
  • Поддержка потоковых аудиосервисов
  • Суммарная мощность: 65 Вт
  • НЧ-динамики: 1 шт., 40 Вт, 88 мм
  • ВЧ-динамики: 1 шт., 15 Вт, 20 мм
  • Широкополосные динамики: 2 шт., 38 мм
  • Пассивные излучатели: 1 шт.
  • Отношение сигнал/шум: 108 дБ
  • Разрешение видео: 4K


«Яндекс.Станции.Макс» доступа на старте в двух цветах: серый и черный. Стоимость новинки составляет 16 990 рублей, а приобрести её можно на «Яндекс.Маркете». Все покупатели получат подписку «Яндекс.Плюс» на год, которая включает «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск HD».


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