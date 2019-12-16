Google перестанет устанавливать свои сервисы и приложения смартфоны, которые продаются в Турции. Компания была оштрафована турецкими властями, причём размер штрафа продолжает увеличиваться каждый день. Это произошло после жалобы «Яндекса».
Компания «Яндекс» ведёт бизнес Турции и пожаловалась в антимонопольное ведомство страны на то, что Google изменила лицензионные соглашения с вендорами и больше не позволяет выбирать на Android-смартфонах поисковую систему, использующуюся по умолчанию. Претензии затрагивают как смартфоны турецких производителей, так и устройства, которые импортируются в Турцию.
«Яндекс» требовал заставить Google вновь предусмотреть выбор поисковой системы на смартфонах. Антимонопольная служба Турции согласилась с доводами «Яндекса» и выписала компании Google предписание, а также оштрафовала её на 17,4 млн долларов и наложила на неё дополнительный постоянно растущий штраф в размере 0,05% от ежедневного дохода до тех пор, пока проблема не будет решена. В течение 60 дней Google может оспорить это решение.
В настоящее время Google не может предоставлять производителям лицензии на использование Google Mobile Services в смартфонах. Запрет касается только новых устройств и не затрагивает те, что были ввезены в страну и уже продаются. Google не исключает того, что из-за этого запрета придётся приостановить выпуск обновлений Android для смартфонов, проданных в Турции.
Министерство торговли Турции в свою очередь завершило расследование в отношении Google и выяснило, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением в области поиска и рекламы, а также оказывала услуги преимущественно иностранным организациям в ущерб местным контрагентам.
Почти аналогичные претензии возникли у «Яндекса» к Google в России в 2015 году. Fly, Explay и Prestigio отказали «Яндексу» в предустановке его приложений на свои смартфоны, сославшись на запрет Google. «Яндекс» обратился в Федеральную антимонопольную службу, которая спустя полтора года признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства, назначила штраф в размере 438 миллионов рублей и обязала компанию прекратить включать в договоры с производителями условия, ограничивающие установку приложений и выбор поисковой системы.
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Что Видимо Да? Это на, что Вы решили ответить?
Штаб-квартира в настоящий момент в Нидерландах.
Но с чего Вы решили, что поднялась она не на русских деньгах?
Может предлогов подкинуть, их есть у меня? ;)