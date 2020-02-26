Начиная с сегодняшнего пользователи Яндекс.Навигатора могут бесплатно скачать и установить новые голосовые наборы «Иллидан» и «Архимаг». Хорошо знакомые фанатам вселенной Warcraft голоса подскажут правильный маршрут фразами и выражениями из игры.
В работе над озвучкой принимали участие актеры Владислав Копп (голос Иллидана Ярость Бури) и Михаил Шульц (голос Архимага). Владислав Копп — российский актер, а также автор и ведущий программы «Модель для сборки». Он уже много лет участвует в озвучке игр от Blizzard, его голосом разговаривают ключевые персонажи Warcraft — Иллидан и Вол’джин. Михаил Шульц — российский актер театра и кино, он озвучивал Архимага в оригинальном Warcraft III.
Несколько фраз Яндекс.Навигатора по мотивам Warcraft:
Помимо озвучки, набор Warcraft III: Reforged позволяет изменить указатель навигатора на «мясной фургон».
В работе над озвучкой принимали участие актеры Владислав Копп (голос Иллидана Ярость Бури) и Михаил Шульц (голос Архимага). Владислав Копп — российский актер, а также автор и ведущий программы «Модель для сборки». Он уже много лет участвует в озвучке игр от Blizzard, его голосом разговаривают ключевые персонажи Warcraft — Иллидан и Вол’джин. Михаил Шульц — российский актер театра и кино, он озвучивал Архимага в оригинальном Warcraft III.
Несколько фраз Яндекс.Навигатора по мотивам Warcraft:
- «Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!»
- «Порой маршрут судьбы нужно перестроить»
- «ВЫ ПОЧТИ ГОТОВЫ! Осталось 300 метров»
- «Ушли с маршрута. Вам нечем заняться? Я найду!»
- «Кажется, впереди кого-то пробуранили... В правом ряду»
Помимо озвучки, набор Warcraft III: Reforged позволяет изменить указатель навигатора на «мясной фургон».
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А новую озвучку лучше похороните с Reforged.