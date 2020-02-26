«Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!»

«Порой маршрут судьбы нужно перестроить»

«ВЫ ПОЧТИ ГОТОВЫ! Осталось 300 метров»

«Ушли с маршрута. Вам нечем заняться? Я найду!»

«Кажется, впереди кого-то пробуранили... В правом ряду»

Начиная с сегодняшнего пользователи Яндекс.Навигатора могут бесплатно скачать и установить новые голосовые наборы «Иллидан» и «Архимаг». Хорошо знакомые фанатам вселенной Warcraft голоса подскажут правильный маршрут фразами и выражениями из игры.В работе над озвучкой принимали участие актеры Владислав Копп (голос Иллидана Ярость Бури) и Михаил Шульц (голос Архимага). Владислав Копп — российский актер, а также автор и ведущий программы «Модель для сборки». Он уже много лет участвует в озвучке игр от Blizzard, его голосом разговаривают ключевые персонажи Warcraft — Иллидан и Вол’джин. Михаил Шульц — российский актер театра и кино, он озвучивал Архимага в оригинальном Warcraft III.Несколько фраз Яндекс.Навигатора по мотивам Warcraft:Помимо озвучки, набор Warcraft III: Reforged позволяет изменить указатель навигатора на «мясной фургон».