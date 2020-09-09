





Маркетплейс «Беру» станет частью «Яндекс.Маркета» с 1 октября 2020 года. Сервис интегрируют в новый раздел «Покупки». Пользователи смогут использовать обновленное приложение для сравнения цен и для заказа товаров.У пользователей появится единый личный кабинет на «Маркете» с корзиной, историей заказов на «Беру», а накопленные «Беру Бонусы» переименуют в «Маркет Бонусы». В «Яндексе» подчеркнули, что все данные будут перенесены автоматически. Условия доставки и привилегии подписчиков «Яндекс.Плюс» останутся без изменений.Сайт «Беру» будет перенаправлять посетителей в раздел покупок «Яндекс.Маркета». У сервисов останутся разные приложения, но они сменят названия — «Беру» станет «Яндекс.Маркетом», а «Яндекс.Маркет» переименуют в «Маркет.Цены».В компании рассказали, что «Яндекс.Маркет» будет обеспечивать хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями. При этом сервис продолжит работу в качестве платформы для сравнения цен и выбора товаров, у которой около 25 000 партнеров.Сообщается, что аудитория «Яндекс.Маркета» составляет около 4,5 миллиона пользователей в день, а у «Беру» — 1 миллион. В начале июне 2020 года представители компании сообщили, что оборот маркетплейса составляет около 4 миллиардов рублей в месяц. «Яндекс» также анонсировал развитие «Маркета» в связке с другими своими сервисами, к примеру, водители «Такси» и курьеры «Еды» и «Лавки» смогут доставлять заказы.