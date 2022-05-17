«Яндекс» продаёт российские активы? Уже есть несколько возможных покупателей

По данным зарубежных СМИ, «Яндекс» собирается продать поисковую систему, видеосервис «Кинопоиск» и почтовый сервис. Сам «Яндекс» отрицает это.Инсайдеры говорят, что интерес к активам «Яндекса» проявили банк «Сбер» и госкорпорация «Ростех», однако ещё непонятно будут ли вестись переговоры об их покупке. В «Яндексе» утверждают, что переговоры о продаже этих активов не ведутся, и сейчас компания только договаривается с VK о продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена». «Сберу» ранее уже перешёл сервис «Яндекс.Деньги», переименованный в «ЮMoney».На появление слухов о продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена» компания «Яндекс» отреагировала странным образом: сначала она не стала подтверждать предстоящую сделку, сообщив, что не комментирует слухи, а спустя несколько дней всё же подтвердила, что продаёт эти сервисы, чтобы сосредоточиться на развитии других своих бизнесов, связанных с технологиями.