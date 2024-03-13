«Яндекс Такси» накажет тех, кто отменяет поездки

Александр


Фото: Unsplash

Сервис «Яндекс Такси» начал применять пессимизирующий алгоритм к тем клиентам, которые заказывают автомобиль и отменяют заказ после того как водитель выехал к ним. Из-за нескольких отмен ничего плохого не случится, а когда их количество превысит число успешно завершённых (и оплаченных) вызовов, к пассажиру начнут применяться определённые меры.

Водителям в первую очередь будут предлагать заказы от пассажиров, которые редко отменяют заказы, а приоритет тех, кто злоупотребляет этим, будет понижен. Последним придётся дольше ждать автомобиль, и к ним будут приезжать водители с более низким рейтингом и те, чья активность снизилась (например, тоже из-за отмен).

По словам «Яндекса», алгоритм настроен таким образом, чтобы вынужденные отмены не учитывались. К ним относятся случаи, когда пассажир отказался от поездки из-за того, что прибытие машины задержалось, или водитель остановился и не захотел ехать к месту подачи.

Смысл этого нововведения сводится к тому, чтобы уменьшить число отказов от поездок. Известно, что некоторые пассажиры заказывают сразу несколько машин и уезжают на той, что приезжает быстрее или выглядит респектабельнее. Из-за этого искусственно увеличивается спрос, что приводит к увеличению стоимости поездок для других пассажиров.
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