Пользователи «Яндекс.Такси» в разных городах России столкнулись с проблемами: в приложении «Яндекс.Go» невозможно вызвать автомобиль, а вместо конечной стоимости поездки указана минимальная цена от определённой суммы.

Проблемы наблюдались начиная с утра и стали массовыми примерно к двум часам дня по Москве. Сейчас они устранены, но у некоторых пользователей в приложении «Яндекс.Go» по-прежнему могут наблюдаться некорректные данные.

Яндекс.Такси

В сервисе DownDetector зафиксирован всплеск жалоб на работу сервисов «Яндекса» (в основном «Яндекс.Такси»). К настоящему моменту жалоб стало намного меньше, они единичные. Поддержка «Яндекса» сообщает, что сотрудники компании работают над устранением проблем.



В некоторых регионах из-за недоступности «Яндекс.Такси» резко выросли цены на поездки в других аналогичных сервисах. Например, сообщается, что «Ситимобил» временно поднял расценки, и автомобилей всё равно не хватает.


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