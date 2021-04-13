Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила, что «Яндекс» не исполнил выданное в феврале 2021 года предписание об устранении антимонопольных нарушений. На компанию заведено административное дело, по результатам рассмотрения которого ей грозит крупный штраф, о чём сообщается в телеграм-канале регулятора.
На фоне этой новости акции «Яндекса» на Московской бирже подешевели примерно на 7%, и теперь их цена колеблется на уровне 4500-4600 рублей за штуку.
Претензии ФАС к «Яндексу» возникли после обращения коалиции двадцати российских интернет-компаний, которые пожаловались, что «Яндекс» в своём поисковике отдаёт предпочтения собственным сервисам, в том числе используя «колдунщики» — виджеты с расширенным набором информации. Сегодня на «Яндекс» пожаловались владельцы салонов красоты и маникюра, заметившие, что поисковой выдаче появляется абсолютно нерелевантная выдача, направленная на продвижение сервиса «Яндекс.Услуги».
«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров», — заявили в «Яндексе».
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