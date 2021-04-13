Владельцы салонов красоты и маникюра пожаловались в ФАС на «Яндекс». По их словам, компания продвигает в поисковике собственный сервис «Яндекс.Услуги» в том числе по совершенно нерелевантным запросам. Причём виджет сервиса (так называемый «колдунщик») подмешивается к полноценной выдаче на первых позициях, очень заметен и перетягивает на себя внимание пользователей.
И действительно, «Яндекс» показывает предложение обратиться к «Яндекс.Услугам» по очень странным запросам. Исполнители, зарегистрированные в сервисе, явно не рассчитывают на то, что кто-то в реальности будет просить их об этих услугах:
Участники рынка попросили ФАС обязать «Яндекс» производить поисковую выдачу «по единым правилам ранжирования», «не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц, входящих в группу ООО «Яндекс». Владельцы салонов красоты настаивают на том, чтобы ИТ-гигант опубликовал условия доступа к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению, в том числе с помощью «колдунщиков».
В феврале 2021 года ФАС нашла в яндексовских «колдунщиках» признаки нарушения антимонопольного законодательства и выпустила «предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».
ФАС требует от «Яндекса» в течение месяца прекратить давать преимущества собственным сервисам, опубликовать «условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению» в поиске и обеспечить всем равный доступ к колдунщикам и прочим видам «интерактивных ответов», а также показывать неяндовские сервисы «по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе Яндекс». Исполнение требований надо будет подтвердить документами.
С лета 2020 года ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС, Zoon, Кассир.ру, Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru требуют от ФАС запретить «Яндексу» предоставлять преимущества собственным сервисам в поисковой выдаче. Они недовольны в том числе «колдунщиками», которые более заметны, чем ссылки на обычные сайты, и перенаправляют пользователя в сервисы «Яндекса».
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Не в защиту этой помойке, но хотите продвижение своих услуг — создавайте свой поисковик, как говорится
Яндекс это частная компания что хочет то и делает)))