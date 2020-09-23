





В подписку «Яндекс.Плюс» были добавлены сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Обладатели этой подписке при оформлении заказов готовой еды и продуктов для приготовления пищи в них через приложение «Яндекс.Go» будут получать кэшбэк на свой счёт.С 23 по 27 сентября размер кэшбэка будет составлять 10%, а затем на месяц снизится вдвое — до 5%. Каким будет кэшбэк в дальнейшем, пока неизвестно.Кэшбэк будет начисляться в виде баллов, которыми можно частично или полностью оплатить поездки в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйве», а также билеты в кино, театр или на концерты на «Яндекс.Афише». В будущем эти баллы можно будет расходовать на покупки в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». С 21 сентября по 21 октября баллами также будут возвращаться 5% от стоимости поездки в «Яндекс.Такси» по тарифу «Эконом». При этом сохранится кэшбэк 10% за поездки по более дорогим тарифам такси.Подписка «Яндекс.Плюс» стоит 199 рублей в месяц на одного человека или 299 рублей в месяц на семью до четырёх человек. Она включает в себя различные преимущества в сервисах «Яндекса», в том числе доступ к премиум-возможностям в «Яндекс.Музыке» и на «Кинопоиск HD».