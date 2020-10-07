









Сервис «Яндекс.Драйв» начал предоставлять в Москве новую услугу — долгосрочную аренду новых или подержанных автомобилей по подписной модели. Срок аренды — от одного месяца о полутора лет. Клиентам доступны автомобили 11 марок (Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen, Nissan и др.), они не оклеены стикерами каршеринга.Арендовать автомобиль можно в мобильном приложении «Яндекс.Драйв». Для этого нужно выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег, после чего будет автоматически высчитана стоимость аренды. Деньги списываются еженедельно или раз месяц по выбору пользователя. Стоимость аренды не учитывает километраж и время фактического пользования автомобилем.Ездить на арендованной машине можно только в зоне поездок сервиса: Москва и Московская область вместе с Золотым кольцом; Санкт-Петербург и Ленобласть вместе с половиной Карелии; Казань и весь Татарстан; Сочи и Курортное побережье. Также допускаются поездки между этими регионами.Пользоваться автомобилем можно без ключа — с помощью мобильного приложения. Там же можно настроить семейный доступ, бесконтактно оплачивать заправку и штрафы.К арендатору предъявляются такие же требования, как у каршеринга возраст от 21 года и минимум 2 года водительского стажа, а для автомобилей бизнес-класса — от 26 лет и 6 лет стажа. В подписку входят плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни. Кроме того, в приложении можно заказать мойку, заправку или перегон машины в любую точку города без участия пользователя.При оформлении аренды нужно выбрать адрес, куда будет доставлен автомобиль. Срок доставки — от одного дня. Передумать можно на этапе обработки заявки, но если сервис уже начал подготовку, то отмена будет платной. На этапе, когда машина уже едет к пользователю или находится у него, стоимость отмены считается пропорционально времени использования или простоя машины плюс сумма расходов на досрочный возврат в размере одного ежемесячного платежа.