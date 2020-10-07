Сервис «Яндекс.Драйв» начал предоставлять в Москве новую услугу — долгосрочную аренду новых или подержанных автомобилей по подписной модели. Срок аренды — от одного месяца о полутора лет. Клиентам доступны автомобили 11 марок (Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen, Nissan и др.), они не оклеены стикерами каршеринга.
Арендовать автомобиль можно в мобильном приложении «Яндекс.Драйв». Для этого нужно выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег, после чего будет автоматически высчитана стоимость аренды. Деньги списываются еженедельно или раз месяц по выбору пользователя. Стоимость аренды не учитывает километраж и время фактического пользования автомобилем.
Ездить на арендованной машине можно только в зоне поездок сервиса: Москва и Московская область вместе с Золотым кольцом; Санкт-Петербург и Ленобласть вместе с половиной Карелии; Казань и весь Татарстан; Сочи и Курортное побережье. Также допускаются поездки между этими регионами.
Пользоваться автомобилем можно без ключа — с помощью мобильного приложения. Там же можно настроить семейный доступ, бесконтактно оплачивать заправку и штрафы.
При оформлении аренды нужно выбрать адрес, куда будет доставлен автомобиль. Срок доставки — от одного дня. Передумать можно на этапе обработки заявки, но если сервис уже начал подготовку, то отмена будет платной. На этапе, когда машина уже едет к пользователю или находится у него, стоимость отмены считается пропорционально времени использования или простоя машины плюс сумма расходов на досрочный возврат в размере одного ежемесячного платежа.
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Если он 10-15000, то это дорого.
Учитывая что бензин за твой счёт.
50тыс на 12 месяцев =600000 тыс в год.
Я купил машину, условно за миллион и мне тогда это не выгодно.
Я с бензином страховкой и налогом Палау в год 50000₽.
Цены будут значительно ниже.
Скажем Е класс в базе с задним приводом и на бензине это 3млн₽
Года за 3-4 цена упадёт почти в половину. Прибавим траты на обслугу , страховку, резину за эти же 4 года , итого потерь почти 2млн.₽
Вообщем выгоду нужно оценивать в контексте владения такой же выкупленной машиной
Со временем будет дешевле.
По мне даже у хендаут дорого.
У меня дизельная машина и размолы в год меньше в 2-3 раза.
У меня был и есть еще один свой авто. Возникла идея обновить один из авто и если покупать подобный новый авто в салоне в кредит, то по большому счету то на то и выходит. Еще один плюс авто по подписке в том, что я могу его менять на новый каждый год, притом тот же санта фе в следующем году выйдет уже с обновленным дизайном и сдав эту машину я сяду уже на обновленную и снова с нулевым пробегом.
Когда вы покупаете авто в кредит вы помимо кредита платите:
- каско
- осаго
- дополнительный охранный комплекс
- налоги
- обязательные ТО 2 в год с моим пробегом
- зимняя резина
- шиномонтаж 2 раза в год
- хранение колес
- топливо
- платные дороги
- парковки
Когда авто по подписке:
- топливо
- платные дороги
- парковки
Все остально включено в платёж
КАСКО не обязательно брать. Это косвенная трата.
Охранный комплекс тоже не всем нужен, а если есть КАСКО то не нужен. Имхо
Кредит это вопрос для каждого свой.
Я зато беру ту машину что хочу. В ней чисто, опрятно. Есть то, что мне нужно.
Шиномонтаж 2-3000 в год за 2 раза. Топливо 2-3 тыс в месяц, иногда реже.
У меня пробеги 10, максимум 15000 в год. Из-за пандемии затраты ещё меньше стали и пробеги.
Каршеринг мне тоже не зашёл. Дорого, машины так себе :( раньше только в аэропорт брал. Удобно а семьей. Дешевле аэроэкспресса.
Опят же, надо траты смотреть за весь период пользования авто 3-5 лет.
Хорошо, когда есть выбор! 👍