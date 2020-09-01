Yota подарит новым клиентам «красивые» номера при заказе SIM-карты для смартфона в интернет-магазине на 999.yota.ru. Обычно такие номера продаются по 500 рублей.
Для того, чтобы получить «красивый» номер в подарок, пользователям необходимо активировать SIM-карту для смартфона и приобрести подходящий номер в мобильном приложении Yota. При этом на балансе у клиента должно быть не менее 500 рублей.
«„Красивый“ номер может стать приятным дополнением к первому смартфону для школьника. Также опция может быть полезной и для предпринимателей, она поможет клиентам лучше запомнить необходимый телефон, а самой компании, возможно, получить больше звонков от потенциальных клиентов», — комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.
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Грустно, что наше знакомство так и не задалось( Надеемся, в будущем вы решите дать нам еще один шанс и мы зарекомендуем себя иначе
Оформил заявку, поглядим, что там за номера красивые)) заранее их посмотреть вроде нигде нельзя, как я понял
Вот URL на директорию с документом: /downloads/yota_numbers.pdf
Вот URL документа: /downloads/yota_numbers.pdf